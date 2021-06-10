ضبط فتاة في طرابلس قامت بسرقة خطيبها

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أعلنت مديرية أمن طرابلس اليوم الخميس أن أعضاء فرقة التحري العام بمكتب البحث الجنائي تمكنوا من إلقاء القبض على فتاة قامت بسرقة خطيبها من داخل شقته بدائرة مركز شرطة الأوسط.

وأضافت المديرية أن أعضاء الفرقة ضبطوا (ع. ع) حيث اعترفت بدخول الشقة عن طريق المفتاح الكائن بسيارة المشتكي وقامت بسرقة الخزنة بعد أن تأكدت بأن خطيبها خارج مدينة طرابلس.

وأشارت مديرية أمن طرابلس إلى أن الفتاة اعترفت بأنها قامت بفتح الخزنة وجددت بداخلها مبلغ 70 ألف دينار ليبي وبعض المستندات التي تخص العائلة.

وأكدت مديرية أمن طرابلس أنه تم استرجاع مبلغ وقدره 50 ألف دينار، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص وتم إحالتها إلى مركز شرطة الأوسط.