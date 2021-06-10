بلدية بنغازي تُواصل أعمال تنفيذ مدرسة نُموذجية بمنطقة سيدي خليفة

أخبار ليبيا 24

تواصل بلدية بنغازي أعمال تنفيذ مدرسة نُموذجية مُتكاملة بجميع مرافقها بمنطقة سيدي خليفة، وذلك ضمن أعمال لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي.

وأوضح المكتب الإعلامي للبلدية أن شركة أكتف للمُقاولات المُتعاقد معها لتنفيذ المشروع شرعت في تنفيذ الأعمال الخرسانية للدور الأول بإشراف مكتب المشروعات بالبلدية.

وتحتوي المدرسة على عشرة فصول دراسية يتم تنفيذها على قطعة الأرض تبلغ مساحتها نصف هكتار قد سبق وأن تبرع بها بعض المواطنين بغرض تنفيذ مدرسة عامة تُقدم خدماتها التعليمية لسكان المنطقة.

ويهدف المشروع إلى سد العجز في المدارس وتخفيف كثافة الطلبة في الفصول الدراسية بمنطقة سيدي خليفة.