النصر يهزم التحدي بهدف السنغالي تالا نداي

10 يونيو، 2021 10:25 م
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نادي النصر

أخبار ليبيا24

حقق فريق النصر فوزا هاما على جاره التحدي بنتيجة هدف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس على أرضية ملعب شهداء بنينا لحساب الجولة   13 من منافسات المجموعة الأولى للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وخطف هدف فريق النصر الثمين مهاجمه السنغالي تالا نداي بعد تلقيه عرضية من أحمد الهرام في الدقيقة 69 من زمن اللقاء .

بهذا الانتصار عزز النصر وجوده في المركز الثاني بالمجموعة الأولى خلف المتصدر الأهلي بنغازي برصيد 34 نقطة، بينما تجمد رصيد الفهود عند 17 نقطة في الترتيب الخامس  .

 

 

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10 يونيو، 2021 10:25 م
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