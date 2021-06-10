المنقوش: بريطانيا أنجحت مخرجات مؤتمر برلين

أخبار ليبيا 24

أشادت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، بالدور البريطاني لإنجاح مخرجات مؤتمر برلين، مؤكدة تطلع ليبيا لدعم المملكة المتحدة للرؤية الليبية خلال مؤتمر برلين 2، ورحبت المنقوش بعرض بريطانيا تقديم الدعم الفني للمسار السياسي والعملية الانتخابية في ليبيا.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقدته الخميس مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس كليفرلي.

وأكدت المنقوش في المؤتمر ذاته أن ليبيا لن تكون قاعدة خلفية لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، ولن تكون أراضيها وأجواؤها قاعدة لأي قوة كانت ولا دولة باستثناء الدولة الليبية نفسها.

وأشارت المنقوش إلى تطلع ليبيا لبدء شراكة استراتيجية مع المملكة المتحدة في جميع المجالات، وأهمها الأمنية والإدارية والمالية، ودعم تطوير هذه القطاعات، في حين وجهت الدعوة لعودة عمل السفارة البريطانية في طرابلس، وافتتاح قنصلية في بنغازي.