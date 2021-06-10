المنقوش: بريطانيا أنجحت مخرجات مؤتمر برلين

10 يونيو، 2021 8:29 م
7
أخبار ليبيا 24

 أخبار ليبيا 24

أشادت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، بالدور البريطاني لإنجاح مخرجات مؤتمر برلين، مؤكدة تطلع ليبيا لدعم المملكة المتحدة للرؤية الليبية خلال مؤتمر برلين 2، ورحبت المنقوش بعرض بريطانيا تقديم الدعم الفني للمسار السياسي والعملية الانتخابية في ليبيا.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقدته الخميس مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس كليفرلي.

وأكدت المنقوش في المؤتمر ذاته أن ليبيا لن تكون قاعدة خلفية لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، ولن تكون أراضيها وأجواؤها قاعدة لأي قوة كانت ولا دولة باستثناء الدولة الليبية نفسها.

وأشارت المنقوش إلى تطلع ليبيا لبدء شراكة استراتيجية مع المملكة المتحدة في جميع المجالات، وأهمها الأمنية والإدارية والمالية، ودعم تطوير هذه القطاعات، في حين وجهت الدعوة لعودة عمل السفارة البريطانية في طرابلس، وافتتاح قنصلية في بنغازي.

الوسوم
10 يونيو، 2021 8:29 م
7

مقالات ذات صلة

أخبار ليبيا 24

“آمال بوقعيقيص” تطالب بإلغاء النصوص المتعلقة بالجنسية في القاعدة الدستورية

10 يونيو، 2021 8:43 م
أخبار ليبيا 24

الداخلية تعلن تأمين مشروع القرارة وإخراج العابثين به

10 يونيو، 2021 8:35 م
 أخبار ليبيا 24

بلدية بنغازي تُواصل أعمال تنفيذ مدرسة نُموذجية بمنطقة سيدي خليفة

10 يونيو، 2021 7:53 م
أخبار ليبيا 24

بعد هجومه على الجيش الوطني الليبي.. الشاذلي: “تبون” ارتمى في أحضان الحلف القطري التركي بسبب ملف الصحراء الغربية

10 يونيو، 2021 7:23 م
زر الذهاب إلى الأعلى