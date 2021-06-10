“المركزي” ينشر بيانات اعتمادات مستندية جديدة

الاعتمادات منحت بعملات الدولار واليورو والدينار التونسي والين الياباني

10 يونيو، 2021 3:26 م
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أخبار ليبيا 24 – انفوجرافيك

المركزي الليبي ينشر بيانات تخص الاعتمادات المستندية الممنوحة للمؤسسات العامة وجهات خاصة ورجال أعمال، خلال الفترة بين 27 مايو إلى 2 يونيو الجاري.

  • عدد القوائم الجديدة للمركزي بلغ ستة .
  • الاعتمادات التي منحت بعملات الدولار واليورو والدينار التونسي والين الياباني .
  • الاعتمادات منحت لتوريد أغذية أطفال وسلع غذائية متنوعة وقطع غيار سيارات ومستلزمات إنتاج .
  • المركزي يؤكد إنه مستمر في منح النقد الأجنبي لكافة الأغراض لتغطية الطلب في السوق المحلية .

10 يونيو، 2021 3:26 م
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