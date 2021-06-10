“المركزي” ينشر بيانات اعتمادات مستندية جديدة
الاعتمادات منحت بعملات الدولار واليورو والدينار التونسي والين الياباني
أخبار ليبيا 24 – انفوجرافيك
المركزي الليبي ينشر بيانات تخص الاعتمادات المستندية الممنوحة للمؤسسات العامة وجهات خاصة ورجال أعمال، خلال الفترة بين 27 مايو إلى 2 يونيو الجاري.
- عدد القوائم الجديدة للمركزي بلغ ستة .
- الاعتمادات التي منحت بعملات الدولار واليورو والدينار التونسي والين الياباني .
- الاعتمادات منحت لتوريد أغذية أطفال وسلع غذائية متنوعة وقطع غيار سيارات ومستلزمات إنتاج .
- المركزي يؤكد إنه مستمر في منح النقد الأجنبي لكافة الأغراض لتغطية الطلب في السوق المحلية .