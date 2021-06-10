“المركزي” ينشر بيانات اعتمادات مستندية جديدة

أخبار ليبيا 24 – انفوجرافيك

المركزي الليبي ينشر بيانات تخص الاعتمادات المستندية الممنوحة للمؤسسات العامة وجهات خاصة ورجال أعمال، خلال الفترة بين 27 مايو إلى 2 يونيو الجاري.