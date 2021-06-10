القنصل العام في تونس يناقش مختنقات المواطنين الليبيين القاصدين الأراضي التونسية

10 يونيو، 2021 11:37 ص
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القنصلية الليبية في تونس
القنصلية الليبية في تونس

أخبارليبيا24

ذكرت القنصليّة العامّة اللّيبيّة في تونس أن القنصل العام فاضل القريو، بحث مع المدير العام للديوانة بالجمهورية التونسية يوسف الزواغي المختنقات التي تتعلق بالمواطنين اللّيبيّين القاصدين الأراضي التونسية.

وأوضحت القنصلية أن الاجتماع الذي تم اليومين الماضيين ناقش تسهيل إجراءات عبور المواطنين من المنافد البرية والجويّة والبحرية.

وأشارت إلى أنه تم التطرق إلى الزيادة في القيمة الماليّة المسموح اصطحابها رفقة الموطنين، وإجراءات المركبات التي تتجاوز مدة تواجدها داخل الآراض التونسية الثلاثة أشهر.

وذكرت القنصلية أن الزواغي أصدر بعض التعليمات الفورية لتنفيذها على وجه السرعة بإلغاء الإجراءات المتعلقة بالمصرح الجمركي المفروض على السيارات الليبية القادمة من دول أوروبية.

وأكدت القنصلية الليبية في تونس أنه بإلغاء الإجراءات المتعلقة بالمصرح الجمركي يمكن للمواطن الختم والخروج فورا بسيارته نحو الأراضي الليبية.

وأوضحت أن المدير العام للديوانة أكد على عقد اجتماعات لاحقة لمناقشة أي مستجدات تخص الشأنين الليبي والتونسي.

10 يونيو، 2021 11:37 ص
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