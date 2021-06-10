الشؤون الاجتماعية تبحث رفع مرتبات العاملين بصندوق التضامن 

10 يونيو، 2021 12:03 ص
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أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء الكيلاني، الأربعاء، اجتماعا بمقر الإدارة العامة للهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بمدينة البيضاء، لمناقشة أوضاع المعاشات ورفع مرتبات العاملين بصندوق التضامن.

وبحسب بيان الوزارة شارك في الاجتماع رئيس الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بمدينة البيضاء ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وعدد من موظفي الهيئة.

 وتناول الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالمعاشات الأساسية لصندوق التضامن الاجتماعي، وكذلك آلية توحيد صندوق التضامن الصادر مؤخرا، بالإضافة إلى تفعيل القوانين واللوائح الخاصة بالمنافع وموارد الهيئة.

كما ناقش الاجتماع رفع مرتبات العاملين بالهيئة العامة لصندوق التضامن والهيكل التنظيمي للهيئة.

وأكدت الكيلاني خلال الاجتماع على حرصها لتذليل كافة الصعاب والعراقيل التي تحول دون قيام هيئة صندوق التضامن الاجتماعي والإدارة العامة بعملها بالشكل المطلوب خصوصا بعد صدور قرار التوحيد.‎

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10 يونيو، 2021 12:03 ص
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