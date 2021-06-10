السايح يبحث التعاون مع الحكومة المصرية لإنجاح انتخابات ديسمبر

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بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح مع سفير مصر لدى ليبيا محمد ثروت سبل التعاون مع الحكومة المصرية لإنجاح الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر القادم.

وأعرب ثروت عن ترحيبه بما أفضى إليه الحوار السياسي بالتوجه إلى الانتخابات في 24 ديسمبر القادم، لما يمثله من أمن واستقرار على دول الجوار والمنطقة العربية.

وأشاد السفير المصري خلال الاجتماع في بديوان مجلس المفوضية الوطنية للانتخابات، بجهود المفوضية لتنفيذ هذا الاستحقاق الوطني.