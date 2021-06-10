الدبيبة يبحث أوضاع مدن حوض مرزق

10 يونيو، 2021 12:40 ص
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أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مع لجنة التواصل لبلديات حوض مرزق الأوضاع التي تمر بها مدن الحوض ومدينة مرزق على وجه الخصوص.

اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء دعت الحكومة بأن تكون راعياً للمصالحة بين أهالي المنطقة، التي شهدت نزاعاً في السنوات الماضية، وبأن تسهم في جبر الضرر تمهيداً لعودة أهاليها النازحين والمهجرين.

كما عرضت اللجنة على الدبيبة الاحتياجات الخدمية للأهالي من إعادة تأهيل للمدينة، وإصلاح لخطوط الكهرباء المتضررة وبإيجاد حلول مناسبة لتوفير المياه للمواطنين.

يشار إلى أن اللجنة تضم عمداء وأعضاء مجالس بلديات مرزق وتراغن والشرقية ووادي عتبة.

 

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10 يونيو، 2021 12:40 ص
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