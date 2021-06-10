البحرية الليبية تنقذ 137 مهاجرًا غير شرعي
أخبارليبيا24
أعلن الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية إنقاذ 59 مهاجر من الجنسيات الأفريقية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي.
وأضاف الناطق أنه فور تلقي نداء استغاثة الأيام القليلة الماضية تم تحريك الزورق (أوباري) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان.
وأشار إلى أنه فور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وتم نقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأوضح الناطق أنه سبق هذه العملية إنقاذ 78 مهاجرًا من الجنسيات الأفريقية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي.