من علامة الجزاء.. الأهلي طرابلس يحقق  فوزا صعبا على أبوسليم

أخبار ليبيا 24

تغلب الأهلي طرابلس على جاره أبوسليم بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما على أرضية ملعب طرابلس، اليوم الاربعاء، وذلك في إطار الجولة 12 من مسابقة الدوري الليبي.

وجاء هدف الأهلي طرابلس الوحيد في الدقيقة 12 حين احتسب حكم المباراة ركلة جزاء اخفق المصري حسام حسن في التسجيل بعد أن تصدى لها حارس أبوسليم لكنه تابع الكرة ونجح في وضعها في الشباك.

وبهذا التفوق عاد الأهلي طرابلس للترتيب الثاني برصيد 27 نقطه فيما تجمد رصيد أبوسليم عند 12 نقطة.