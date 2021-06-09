معيتيق : البعض لا يريد الذهاب للانتخابات ويستعمل الدستور لحجز مكان له في إشارة للإخوان .. معيتيق: لماذا تخافون من الاحتكام إلى الشعب ؟

أخبار ليبيا 24 -متابعات

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المنتهية ولايتها أحمد معيتيق، على ضرورة صياغة القاعدة الدستورية والقانونية المنظمة للانتخابات من أجل إتمام الاسحقاقات الدستورية في موعدها نهاية العام .

معيتيق انتقد، في تدوينة عبر حسابه على “فيسبوك”، احتدام التجاذبات والخلافات حول القاعدة الدستورية، متسائلا “هل قدر بلادنا اليوم أن تُؤبَّد انقساماتها وأن تُنقَل الصراعات الميدانية، بتعبيرات جديدة وبوسائل متطورة ومتخفية، إلى مؤسسات الدولة وإلى دستورها وربما أيضا إلى انتخاباتها ؟”.

وأوضح أن الانتخابات واجب وطني وأخلاقي لإخراج ليبيا من “ديمومة المؤقت” وتحقيق السلم والاستقرار والتنمية، مبينا أن هذا الواجب لا يتم إلا بتحقق شرط يرتقي إلى مستوى الواجب يتمثل في صياغة الآليات الدستورية والقانونية المنظمة للانتخابات .

وتساءل “لماذا لا يريد البعض الذهاب إلى الانتخابات، ولماذا يخافون من الاحتكام إلى شعبنا ولماذا يريدون تأبيد الأوضاع الراهنة ؟ ولماذا يريدون استعمال الدستور لحجز مكان لهم في المستقبل ؟”.

وأفاد بأن ليبيا كبيرة تسع الجميع، قائلا “نعم بلادنا أوسع من الصدور الضيقة التي لا تقبل بالمخالفين .. بلادنا أوسع من القواعد والإعلانات الدستورية التي تصاغ على المقاس .. بلادنا أكبر من الحسابات والولاءات والإيديولوجيات .. ليبيا لا بد أن تعود اليوم إلى الليبيين ”.