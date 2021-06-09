مدير مركز مكافحة الأمراض سبها: الوضع الوبائي بالمدينة في تحسن

أخبارليبيا24- خاص

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها الدكتور عبدالحميد الفاخري اليوم الأربعاء إن الوضع الوبائي بالمدينة في تحسن.

وأوضح الفاخري لـ”أخبارليبيا24″ أن مراكز العزل خالية من الحالات باستثناء قسم العزل بالمستشفى، مشيراً إلى أن عملية التطعيم ضد فيروس كورونا مستمرة بالمدينة.

وذكر مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن عدد المطعمين في مدينة سبها تجاوز 4500 شخصاً، بما فيهم الحجاج.

وأضاف الفاخري، أن هناك إقبال كبير من قبل المواطنين للتسجيل في المنظومة للحصول عل اللقاح خصوصاً بعد عيد الفطر المبارك.

ولفت مدير المركز إلى أنه منذ البداية كان هناك تخوف من المواطنين تجاه التطعيم بسبب الشائعات المصاحبة لكل حملة تطعيم، ولكن الان كُسر حاجز الخوف لديهم، والتسجيل في المنظومة في ازدياد.