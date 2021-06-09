متطرف جديد يظهر في احتفال تخرج مليشيا بركان الغضب في مصراتة

أخبار ليبيا 24

ذكر مصدر مطلع أن المتطرف فرج محمد امحيمد المشيطي ظهر خلال احتفال تخريج دفعة من مليشيات ما يعرف بعملية “بركان الغضب التي أقيمت في مدينة مصراتة.

وأوضح المصدر أن المشيطي من مواليد 1983 وهو أحد العناصر المتطرفة التابعة لمجلس شورى ثوار بنغازي، والهارب من المدينة منذ 2014.

وأشار المصدر إلى أن المتطرف كان من ضمن خريجي دفعة مليشيا عملية بركان الغضب حيث تم منحه رتبة عسكرية خلال حفل التخرج الذي حضره رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وأفاد المصدر أن المشيطي من سكان منطقة بوهديمة ببنغازي حامل فكر تنظيم القاعدة، هرب من مدينة بنغازي منذ 2014 ومنها التحق بمتطرفي سرايا الدفاع عن بنغازي وشارك في الهجوم على الهلال النفطي ومدينة أجدابيا ومناطق شرق المدينة خلال الأعوام 2016 و2017 و2018.

وأفاد المصدر نفسه أن المتطرف يتواجد حاليا في منطقة تاجوراء، مؤكدًا مشاركته في الهجوم على مطار وسجن معيتيقة في طرابلس في يناير 2018.

وذكر أن المشيطي شارك أيضًا من ضمن متطرفي سرايا الدفاع عن بنغازي في مجزرة براك الشاطئ في مايو 2017 بدعم من المجلس الرئاسي السابق.