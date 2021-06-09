عقيلة يدعو لعقد جلسة رسمية لمجلس النواب لمناقشة بندي الميزانية والمناصب القيادية

أخبار ليبيا24

دعا رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، أعضاء المجلس إلى عقد جلسة رسمية الإثنين القادم في طبرق لمناقشة مشروع الميزانية والمناصب القيادية بالوظائف السيادية.

من جانبه، قال عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب، عبدالمعنم العرفي، في تصريح لأخبار ليبيا24، إن جلسة يوم الإثنين ستخصص لبحث ملفّي الميزانية والمناصب السيادية.

وتوقع العرفي، أن تشهد الجلسة حضورًا لا بأس به من النواب لبحث ومناقشة الملفين، اللذين وصف أنهما مرتبطين ببعض.

وعلّق مجلس النواب، الشهر الماضي، مناقشة مشروع قانون ميزانية الموحدة، المقدم من قبل حكومة الوحدة.

وخلال تلك الجلسة قرر المجلس اعتماد الباب الأول من مشروع قانون الميزانية العامة الخاص بالمرتبات وما في حكمها على أن يتضمن القوانين الصادرة عن مجلس النواب مثل قانون رقم (4) لسنة 2018 الخاص بزيادة مرتبات المعلمين وقانون الشرطة وقانون الجامعات وعدد من القوانين التي أصدرها مجلس النواب فيما يخص تعديل مرتبات عدد من الجهات منها مرتبات المتقاعدين بالإضافة إلى الذين تم تعيينهم مؤخرًا.