رئيس رابطة أندية بنغازي يطالب باجتماع عاجل لاتحاد الكرة للحد من ظاهرة الشغب

أخبارليبيا24

أعرب رئيس رابطة أندية بنغازي الكبرى علي بوفراج عن قلقه من تنامي ظواهر الشغب داخل الملاعب وخارجها أثناء إقامة مباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وقال بوفراج، بصفتي رئيساً للجنة النوايا الحسنة رأينا من واجبنا أن ننبه إلى ما يحدث في ملاعبنا من ظواهر غير لائقة.

وأكد بوفراج، أن هذه الظواهر لا تنتمي إلى الرياضة بأي صلة خاصةً وأن مسابقة الدوري الليبي وصلت إلى مرحلة صعبة فيما يتعلق بالتتويج والهبوط.

وقال بوفراج:”نأمل من رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عقد اجتماع عاجل بأعضاء المكتب التنفيذي وكل من له علاقة بهذه المسابقة من لجنة مسابقات ولجنة تحكيم ورؤوساء الأندية والجهات الأمنية”.

وأضاف، “إن طلبنا يهدف لحلحلة هذه المشاكل وتفادياً لأي مشاكل قد تحدث مستقبلا لنضمن سير المسابقة بصورةٍ حسنة ولا نقع فيما لا يحمد عقباه”.