توقعات بسقوط أمطار على شرق ليبيا

أخبار ليبيا24

كشفت أرصاد المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأربعاء عن احتمالية سقوط أمطار على مناطق الشمال الشرقي لليبيا.

وذكرت الأرصاد، أن حالة الطقس ستشهد أجواءً خريفية مع اعتدال ملحوظ على درجات الحرارة خلال اليومين القادمين.

وأكدت أن المتوقع استمرار غطاء السحب في الانتشار خاصة على الشمال الشرقي، مشيرة إلى أن درجات الحرارة ستبقى في حدود 23 إلى 29 درجة مئوية على مدن الساحل وتتجاوز ذلك على الدواخل.

ولفتت الأرصاد إلى أن الطقس في مناطق الجنوب سيبقى على ما هو عليه وإن كان أقل حدة من الأيام الماضية.