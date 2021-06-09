بسبب تهالك الطريق..وفاة 4 أشخاص في حادث سير قرب سرت

9 يونيو، 2021 4:00 م
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حادث سير - سرت
حادث سير - سرت

أخبارليبيا24

أعلنت مديرية أمن سرت اليوم الأربعاء وفاة أربعة أشخاص وإصابة آخرين نتيجة حادث سير بسبب تهالك الطريق جنوب المدينة 70 كم.

وأوضحت المديرية عبر حسابها على “فيسبوك” أن الحادث بين مركبتين الأولى مرسيدس اللون أزرق والمركبة الثانية سامسونج اللون أبيض.

وأفادت مديرية أمن سرت أن الحادث يرجع لوجود حفر في الطريق ودخول قائد المركبة الأولى في خط السير المركبة الثانية.

وأشارت مديرية أمن سرت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإبلاغ النيابة العامة.

9 يونيو، 2021 4:00 م
19

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