بحث التعاون المشترك بين مصرف ليبيا المركزي والبنك الدولي

9 يونيو، 2021 7:47 م
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محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير يجتمع مع ممثل البنك الدولي لدى ليبيا، مايكل ج شيفر

أخبار ليبيا24

بحثت إدارة مصرف ليبيا المركزي مع البنك الدولي اليوم الأربعاء الجهود المشتركة بينهما في العديد من المجالات.

جاء ذلك في اجتماع عقده محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير اليوم في طرابلس مع ممثل البنك الدولي لدى ليبيا، مايكل ج شيفر .

وركّز الاجتماع، بحسب منشور للمصرف، على استعراض الجهود المشتركة مع البنك الدولي في مجال بناء القدرات وتقديم الدعم الفني.

كما ركّز الاجتماع على المشاريع التي يعتزم البنك الدولي تقديمها لمصرف ليبيا المركزي في إطار التعاون بين المؤسستين.

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9 يونيو، 2021 7:47 م
12

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