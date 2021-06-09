البريقة تعلن استئناف عمليات التشغيل من موقع مستودع رأس المنقار

9 يونيو، 2021 3:39 م
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مستودع راس المنقار
مستودع راس المنقار

أخبارليبيا24- خاص

أعلن مسؤول مكتب الإعلام بشركة البريقة للمنطقة الشرقية والوسطى عادل بن دردف اليوم الأربعاء استئناف عمليات التشغيل من موقع مستودع رأس المنقار.

وقال بن دردف لـ”أخبارليبيا24″ إن شاحنات الوقود والغاز تنطلق تباعاً من موقع مستودع رأس المنقار إلى كافة محطات توزيع الوقود وموزعي الغاز.

وأشار مسؤول مكتب الإعلام إلى أنه تم استئناف عمليات إمداد محطات توليد الكهرباء والجهات العامة بالوقود بعد فض اعتصام متضرري الحرب مساء أمس الثلاثاء من أمام الموقع والذي استمر ثلاثة أيام.

يشار إلى أن محطات الوقود التي يتم تزويدها من مستودع رأس المنقار شهدت على مدى يومين ازدحامًا شديدًا وإغلاق لعدد آخر بعد نفاذ كمية الوقود في خزاناتها.

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9 يونيو، 2021 3:39 م
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