الاتحاد المصراتي يطيح بالسويحلي ويشدد الملاحقة بمتصدر مجموعته

أخبار ليبيا 24 – رياضة

تغلب الاتحاد المصراتي، على جاره السويحلي “2-1” في ديربي مدينة مصراتة ضمن منافسات الجولة “12” بالمجموعة الثانية للمسابقة المحلية .

وقدم الفريقين عداء مميزا في اللقاء الذي احتضنه ملعب مصراتة، وتقدم الاتحاد المصراتي بهدف أول في الدقيقة 40 للمهاجم “أيمن عمير” .

وأضاف المتألق “أحمد القديري” ثاني أهداف الاتحاد المصراتي في الدقيقة 60 .

وقلص السويحلي الفارق عند الدقيقة 77، بهدف المهاجم البديل “عبد الرحمن الأجنف” .

وبهذا الفوز تقدم الاتحاد المصراتي للترتيب الثاني في المجموعة الثانية برصيد 26 نقطة، بينما تجمد رصيد السويحلي عند 18 نقطة في المركز الرابع .