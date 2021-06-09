اكتشاف تسرب بخط أنابيب في حقل السماح النفطي التسريب قد يؤدي إلى توقف عمليات الضخ

أخبار ليبيا 24 – خبر

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء بوجود تسرب بخط أنابيب في حقل السماح النفطي قد يؤدي إلى توقف عمليات الضخ.

وذكرت”رويترز”، نقلاً عن مهندس بشركة الواحة للنفط، أمس الثلاثاء، أنه تمت السيطرة على تسرب وقع يوم أمس الاثنين في نفس خط الأنابيب الذي يربط سماح بالسيدر، لكنه تسرب مرة أخرى أمس الثلاثاء.

وأشار إلى أن حقل السماح يغذي مرفأ السدر النفطي، موضحا أن إنتاج نفط الواحة، التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، يبلغ حاليا نحو 285 ألف برميل يوميا .