اقعيم يناقش ملف أملاك الدولة والمواطنين المُعتدى عليها والمسلوبة

9 يونيو، 2021 1:41 ص
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فرج اقعيم
فرج اقعيم

أخبارليبيا24

ناقش وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم ورئيس مصلحة الأملاك العامة بالدولة الليبية سمير البلعزي ملف أملاك الدولة والمواطنين المُعتدى عليها والمسلوبة.

وذكر مكتب الإعلام الأمني أنه نوقش خلال الاجتماع هذا الملف بشكل دقيق لحصر هذه المًمتلكات والنظر لآلية استرجاع العامةِ منها للدولة والخاصةِ لإصحابها قانوناً.

وأكد اقعيم خِلال الاجتماع الذي حضره عددً من أعضاء مجلس إدارة المصلحة ورؤساء عدد من فروعها أنه يُتابع هذا الملف شخصياً للوصول لحلول عاجلة وحقيقية تسترجع للوطن والمواطن حقه.

وطالب وكيل الوزارة المصلحة بالإسراع في تسليم كافة البيانات المتعلقة بهذا الملف للبدء في تنفيذ آلية قانونية تشمل استرجاع كافة هذه الأملاك حسب اللوائح والقوانين المعمول بها.

وأشار اقعيم إلى أهمية هذا الملف وأنه البداية لعمل وزارة الداخلية في وصولها للأمن والاستقرار وضمان حقوق الجميع دون استثناء في مدينة بنغازي والبلاد عامةً.

وشدد الوكيل على ضرورة الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس والاعتداء على ممتلكات الدولة والمواطن في كل المناطق والمدن دون تحيز قبلي أو تمييز جغرافي وسيطبق القانون على الجميع.

9 يونيو، 2021 1:41 ص
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