إنفوغرافيك ا مؤسسة النفط تكشف عن إيرادات شهر أبريل

9 يونيو، 2021 10:42 م
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أخيار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – انفوجرافيك

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفـط إن صافي إيرادات شهر ابريل للعام 2021م من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات وصل إلى مستويات قياسية.

– النفط الخام: 1,246,925,644.12 دولار أمريكي $

– الغاز والمكثفات: 53,973,431.64 دولار أمريكي $

– بتروكيماويات: 2,616,168.58 دولار أمريكي $

– إجمالي الإيرادات: 1,303,515,244.34 دولار أمريكي $

– إيداع الإيرادات في حساب المؤسسة في المصرف الليبي الخارجي ولا تشمل الضرائب والاتاوات

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9 يونيو، 2021 10:42 م
6

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