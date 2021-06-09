إطلاق مبادرة خيرية جديدة برعاية الدبيبة

رصد "5" مليون لصيانة "100" منزل ضمن بنود المبادرة

9 يونيو، 2021 10:19 ص
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أخبار ليبيا 24 – خبر

برعاية رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أطلقت الشركة القابضة للاتصالات مبادرة خيرية لدعم الأسر ذات الدخل المحدود تحت شعار “وتعاونوا” وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي.

وتهدف المبادرة لجمع التبرعات عبر الرسائل النصية “sms” وإيداعها في حساب خاص، وذلك لصيانة مساكن الأسرة المعوزة حيث تستهدف صيانة 100 مسكن حسب التوزيع الجغرافي وبنسب متفاوتة حسب التوزيع السكاني بقيمة تقديرية 50000 دينار لكل منزل وبقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليون دينار .

كما تهدف المبادرة إلى شراء بطاقات الدفع المسبق لتوفير خدمات صحية وسلع غذائية حيث سيتم مساعدة 1000 مريض من ذوي الأمراض المزمنة بقيمة مالية تتراوح بين الـ 2000 إلى الـ 5000 دينار موزعين على كافة ربوع ليبيا لمساعدتهم في توفير الأدوية بقيمة إجمالية تبلغ 3.5 مليون دينار.

وستستهدف المبادرة أيضا المعيلين للعائلات المحتاجة وذلك بإيداع قيمة مالية تتراوح بين 1000 و2000 دينار وبقيمة إجمالية تصل إلى 1.5 مليون دينار ليبي.

يشار إلى أنه ستشكل لجان لدراسة الوضع الاجتماعي والإنساني للأسر والأشخاص المستهدفين لتنفيذ المبادرة .

9 يونيو، 2021 10:19 ص
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