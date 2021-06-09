إنفوغرافيك ا ماذا تعرف عن لجنة الكشف عن ملابسات تفجير سبها الإرهابي؟

9 يونيو، 2021 9:58 م
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أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – انفوغرافيك

لجنة الكشف عن ملابسات تفجير سبها الإرهابي..  تعرف على أعضائها والأهداف التي شكلت من أجلها!!

شكل  المجلس الرئاسي لجنة لجمع المعلومات وكشف المتورطين في استهداف نقطة التفتيش التابعة لمديرية أمن سبها.

أعضاء اللجنة:

– وزير الداخلية رئيسا

– رئيس جهاز المخابرات العامة عضوا

– منسق مكتب مكافحة الإرهاب عضوا

أهداف اللجنة:

– جمع المعلومات وكشف المتورطين وملاحقتهم وتقديمهم إلى العدالة

– توفير الدعم اللازم والاحتياجات العاجلة للأجهزة الأمنية بالجنوب

– وضع الآليات والخطط لمكافحة الإرهاب في كافة مناطق ليبيا

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9 يونيو، 2021 9:58 م
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