“أخبارليبيا24” تلتقي مهاجر مصري الجنسية اختبأ في مكان خطير في شاحنة

أخبارليبيا24- خاص

تابعت “أخبارليبيا24″ عملية ضبط مهاجرين غير شرعيين من الجنسية المصرية دخلوا الحدود الليبية وهم مختبئين أسفل شاحنة مصرية.

يقول المهاجر :”اسمي خالد أبلغ من العمر 25 عاما من محافظة الشرقية كنت أبحث عن وسيلة لأسافر إلى ليبيا وبأي طريقة وبأي ثمن”.

يضيف خالد :”دلني أحد الأصدقاء على شخص في محافظة الشرقية يمكنه أن يدلني على الطريق للسفر إلى ليبيا، وتقابلت معه وطلب مني 20 ألف جنيه مصري”.

ويتابع المهاجر :”بعت حلق أمي وذهب زوجتي وسلمت المبلغ لهذا الشخص، أعطاني من المبلغ 2500 جنيه مصري وقال لي أعطي هذا للسائق وأعطاني رقم هاتفه للتواصل معه”.

ويقول خالد :”اتصلت بالسائق والتقيت به حدد لي مكان اللقاء، ركبت أكثر من سيارة وتاكسي حتى أصل إلى مدينة مطروح حيث كان السائق ينتظرني، وكانت شاحنة كبيرة محملة بالبضائع المتجهة إلى ليبيا”.

يواصل المهاجر :”ركبت وسط البضائع وكنت أظن أنني سأواصل رحلتي في هذا المكان الشبه مريح، لكن قبل أن أصل إلى هضبة السلوم (العقبة) توقفت السيارة وأمرني السائق بالنزول والركوب تحت السيارة وأن أحشر جسدي وسط الأنابيب والخراطيم وأجزاء الشاحنة الساخنة وطلب مني عدم التحرك”.

ويروي خالد الذي بدا الخوف ظاهرًا على تفاصيل وجهه :”تحركت الشاحنة وأنا خائف وارتعش وأبكي على مصيري المجهول، أجزاء الشاحنة السفلى تتحرك وأنا خائف ومرتبكن فالمكان خطير مقابل وصولي الحدود الليبية واجتيازي للحدود المصرية والليبية”.

ويؤكد أنه دخل الحدود الليبية وسط ظلام دامس ولم يعرف نفسه أين موجود، ويقول :”لم أتفطن حتى تم استيقافنا في منطقة لا أعرفها – منطقة (باب الزيتون) – وتم تفتيش الشاحنة وتم ضبطي ووضعي في مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية”.

وذكر المهاجر :”عملت أنا ورفاقي السبعة معاملة جيدة وتم التحقيق معنا ولا أعرف الإجراء القادم هل سنعود إلى مصر أو ندخل ليبيا”.