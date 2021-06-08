نورلاند يبحث مع بوجناح عدد من الملفات “المهمة”

8 يونيو، 2021 9:29 م
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بوجناح ونورلاند
بوجناح ونورلاند

أخبارليبيا24

بحث السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند اليوم الثلاثاء مع نائب رئيس الوزراء رمضان بوجناح الوضع الأمني وتوحيد القوات العسكرية والمصالحة الوطنية والتحضير للانتخابات في ليبيا.

وأدان نورلاند عبر اتصال هاتفي مع بوجناح الهجوم الإرهابي الذي وقع في سبها منذ يومين معبرًا عن تعازيه لأسر الضحايا.

وأكد السفير الأمريكي دعم الولايات المتحدة لجهود الحكومة الليبية المستمرة لتحسين الأمن في الجنوب، وتوحيد القوات العسكرية للبلاد، وزيادة السيطرة على الحدود بالمنطقة الجنوبية، وحماية السيادة الليبية.

وأشار نورلاند إلى أن هذه الملفات ستكون موضوعات في اجتماع برلين الوزاري المقبل، مرحبًا بالتزام نائب رئيس الوزراء الراسخ بتحقيق مصالحة مستدامة في جميع أنحاء البلاد.

واتفق السفير الأمريكي ونائب رئيس الوزراء خلال الاتصال الهاتفي على ضرورة إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المقرّر في 24 ديسمبر.

8 يونيو، 2021 9:29 م
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