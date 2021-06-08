مدير مطار معيتيقة: ننتظر تقرير وفد شركة “آير الإيطالية” بشأن عودة الرحلات

8 يونيو، 2021 10:57 م
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وفد "آير إيطاليا" في مطار معيتيقة
وفد "آير إيطاليا" في مطار معيتيقة

أخبارلييا24- خاص

قال مدير عام مطار معيتيقة الدولي لطفي الطبيب اليوم الثلاثاء إنهم في انتظار تقرير وملاحظات وفد شركة “آير الإيطالية” الذي قام بجولة تفقدية بالمطار في العاصمة الليبية طرابلس.

وأوضح الطبيب لـ”أخبارليبيا24″ أن الوفد قام بعملية تدقيق للإجراءات المتبعة بالمطار، والوقوف على مدى تطبيق المعايير الدولية، وذلك من أجل إعادة فتح الرحلات الدولية بين طرابلس وروما.

وأضاف مدير عام المطار أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد موعد محدد بعودة الرحلات ولكن في انتظار تقارير الوفد حول جاهزية المطار.

وأشار الطبيب إلى أن عودة رحلات الخطوط التونسية إلى ليبيا كان مُشجعًا لعودة باقي الشركات الجوية الأخرى.

وكانت الخطوط التونسية أعلنت في منتصف مايو المنصرم عودة الرحلات الجوية بين ليبيا وتونس بعد توقف فترة.

8 يونيو، 2021 10:57 م
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