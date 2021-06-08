قادة مليشيات المنطقة الغربية يمهلون الحكومة حتى أغسطس للتمهيد للانتخابات

برأيك ماسبب دعم قادة المليشيات للانتخابات المقبلة رغم رفضها سابقًا ؟

8 يونيو، 2021 4:50 م
19

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أمهل قادة مليشيات المنطقة الغربية وطرابلس وبعض قادة الجنوب، حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبية، مدة تنتهي في أغسطس القادم، للتمهيد لإجراء الانتخابات أو تجميد الحكومة.

ونقل أسامة طليش، أحد قيادات ما يسمى بجهاز دعم الاستقرار الذي أسندت حكومة الوفاق المنتهية ولايته رئاسته لآمر مليشيا غنيوة عبد الغني الككلي، البيان عبر حسابه على “فيسبوك”، مُبينًا أن المجتمعين اتفقوا على توحيد الكلمة ودعم حكومة الوحدة الوطنية باعتبار مهامها تسييرية، بالإضافة إلى دعم الانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل.

وأكد القادة، بحسب طليش، أنه في حال لم يتم التمهيد للانتخابات في بداية شهر أغسطس المقبل، سيتم تجميد عمل الحكومة، وتسليم زمام أمور البلاد للمحكمة العليا تمهيدا لإجراء الانتخابات في الموعد المقرر.

وذكر أن الاجتماع جاء تلبية ووفاء لدماء “الشهداء”، ورفع المعاناة على المواطنين، وإنهاء حالة عدم الاستقرار الناتجة عن تعاقب الحكومات الانتقالية، وتلبية لمطالب المجتمع الليبي بدعم الحكومة .

8 يونيو، 2021 4:50 م
19

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