فك الحصار عن مستودع راس المنقار النفطي بعد لقاء اقعيم مع الجرحى المعتصمين

أخبار ليبيا24

أكدت مصادر مطلعة، أن جرحى قوات عملية الكرامة التابعة للقوات المسلحة الليبية، فكوا حصارهم عن مستودع راس المنقار، حيث باشر الأخير في تسيير ناقلات الوقود إلى محطات التوزيع في بنغازي وضواحيها.

وأفادت المصادر، أن الجرحى المطالبين باستكمال علاجهم، أنهوا اعتصامهم أمام مقر المستودع، وذلك بعد لقائهم بوكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية، فرج اقعيم، الذي حضر إلى مكان اعتصام الجرحى أمام المستودع الواقع في منطقة بودزيرة شرقي بنغازي.

وأظهرت صور، اطلعت عليها أخبار ليبيا24، مباشرة مستودع راس المنقار، في حضور وكيل وزارة الداخلية، في تسيير الناقلات لتزويد المحطات بالوقود.

وتسبب حصار الجرحى لمستودع راس المنقار في نفاد الوقود من محطات التوزيع، إضافة إلى نفاد أسطوانات غاز الطهي من مراكز التوزيع، طيلة اليومين الماضيين.