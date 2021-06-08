بوغدانوف يبحث مع نظيره التركي وكوبيش سبل دعم إجراء الانتخابات الليبية نهاية العام بحث توحيد مؤسسات الدولة بما فيها الاقتصادية والمالية، والعسكرية

أخبار ليبيا 24 – خبر

استضافت وزارة الخارجية الروسية، اجتماعا ثلاثيا يضم المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، ونائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، والمبعوث الأممي يان كوبيش؛ لتبادل وجهات النظر حول قضايا التسوية الليبية.

وبحسب بيان للخارجية الروسية، أكد الاجتماع الذي عقد أمس الإثنين، على ضرورة تعزيز الجهود الدولية تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل تسهيل إجراء الانتخابات الليبية المقرر في 24 ديسمبر المقبل .

وأكد المجتمعون تأييدهم ودعمهم الكامل للسلطة التنفيذية الانتقالية في ليبيا، التي تمت دعوتها لضمان توحيد مؤسسات الدولة، بما فيها الاقتصادية والمالية، وكذلك المؤسسة العسكرية.

وجدد الثلاثة تأكيدهم على المقاربات المشتركة للوضع الحالي في ليبيا التي سيتم التباحث حولها في مؤتمر برلين”2″ في الثالث والعشرين من يونيو الحالي الذي ستستضيفه العاصمة الألمانية، لاستعراض تنفيذ قرارات المؤتمر في نسخته الأولى خلال يناير الماضي.