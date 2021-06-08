القبض على شخصين مُتلبسين سرقا محل هواتف نقالة في بنغازي

8 يونيو، 2021 11:20 ص
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بنغازي: القبض على مجرمين

أخبار ليبيا24

ألقت رجال الأمن في بنغازي القبض على شخصين بتهمة سرقة محل هواتف محمولة في شارع فينيسيا بحوزتهم هواتف وأجهزة كمبيوتر ومجوهرات مسروقة.

وأفاد مكتب الإعلام الأمني لوكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية، أن عملية القبض على المتهمين جاءت بتعليمات مباشرة من وكيل الوزارة فرج اقعيم، وذلك إثر ورود معلومات بسرقة المحل.

وقال إن بعد التحري وتدقيق المعلومات من قبل أعضاء التحريات المُكلفين، انطلقت قوة التدخل السريع بوزارة الداخلية إلى عنوان اختباء المتهمين في منطقة الكويفية.

وأضاف أنه أُلقي القبض عليهما مُتلبسين وبحوزتهم المسروقات ومن بينها العديد من الهواتف النقالة وأجهزة كمبيوتر ومجوهرات وأجهزة الكرتونية أخري.

وأكد مكتب الإعلام الأمني، أن المتهمين اعترفا بكل ما نُسب أليهم من تُهم، وتمت إحالتهم إلى جهات الاختصاص للنظر واتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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8 يونيو، 2021 11:20 ص
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