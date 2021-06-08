الصحة تفتتح غرفة طوارئ وعمليات مركزية في بنغازي لاستقبال البلاغات والشكاوى

8 يونيو، 2021 12:56 م
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ليبيا- تدشين غرفة طواري تابعة للصحة في بنغازي

أخبار ليبيا24

افتتحت وزارة الصحة غرفة للطوارئ والعمليات المركزية في بنغازي، وذلك لاستقبال بلاغات وشكاوى المواطنين اليومية، والتنسيق بين مراكز العزل لتوفير احتياجاتها من الأكسجين، إلى جانب تسجيل إحصائيات برامج التطعيمات والأمراض السارية.

وقالت الوزارة إن الغرفة ستعمل بشكل يومي وعلى مدار 24 ساعة.

وجرى افتتاح الغرفة في حضور وزير التعليم، حيث أثنى على جهود الفرق التي شاركت في تأسيس الغرفة، مؤكدًا على أهمية الدور الذي ستلعبه في تقديم خدمات مميزة للمواطنين.

وأفادت الوزارة، أنه سيجري افتتاح 22 غرفة فرعية في مختلف مدن ومناطق ليبيا، وسيتم ربطها بالغرفتين الرئيسيتين في مدينتي طرابلس وبنغازي.

وقالت إن فرق غرفة الطوارئ والعمليات المركزية تلقّت برنامجًا تدريبيًا مكثفًا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وستبدأ الغرفة في استقبال البلاغات بداية الأسبوع المقبل .

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8 يونيو، 2021 12:56 م
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