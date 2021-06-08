الدولية للصليب الأحمر تعتزم تأهيل مختبر لتحليل التربة في مصراتة وفد من المنظمة الدولية للصليب الأحمر يزور مركز البحوث الزراعية بالبيضاء

أخبار ليبيا 24 – خبر

زار وفد من المنظمة الدولية للصليب الأحمر اليوم الثلاثاء مركز البحوث الزراعية والحيوانية بمدينة البيضاء .

واجتمع الوفد بداية مع مدير المركز الدكتور عبد الحميد بوسلوم للحديث حول نشاطات المركز وإمكانية التعاون المشترك مع المنظمة.

واطلع الوفد بعد ذلك على المعمل الرئيسي بالمركز والأجهزة التقنية الحديثة التي تم تركيبها به .

وعقب ذلك، اتجه الوفد بعد ذلك إلى محطة الصفصاف البحثية رفقة عدد من مدراء الإدارات والبحاث بالمركز للوقوف على المعامل والمخازن هناك والإطلاع على الآلات والتجارب المقامه .

وأكد مندوب المنظمة أن هذه الزيارة تأتي في إطار دعمها للزراعة كرافد مهم للاقتصاد وبحث إمكانية تجهيز بعض المختبرات بمحطتي مصراتة والصفصاف .

حيث نشرت المنظمة عبر صفحتها الرسمية عزمها تأهيل مختبر لتحليل التربة في محطة مصراتة .