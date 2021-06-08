إنفوغرافيك ا كفروا الجيش والشرطة في برقة وفزان واحتفلوا بالجيش في مصراتة:

8 يونيو، 2021 1:15 ص
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إنفوغرافيك_أخبارليبيا24
إنفوغرافيك_أخبارليبيا24

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

كفروا الجيش والشرطة في برقة وفزان واحتفلوا بحضورهم أو تخرجهم من الجيش في مصراتة:

بعض أعضاء مجلس شورى بنغازي والمليشيات في طرابلس ممن تخرجوا من الكلية العسكرية مصراتة

1- مهند الحاسي مواليد بنغازي 1993 كتيبة ليبيا الحرة التابعة لمجلس شورى بنغازي.

2- قوقي أوريث مواليد بنغازي 1990 منتسب لمجلس شورى بنغازي

3 – نور الدين كريمة مواليد زليتن 1991 مؤيد لشورى بنغازي وتنظيم داعش

4- عادل قهوجي مواليد زوارة 1992 مليشيات الإسناد زوارة المشاركة في عمليات الهجرة غير الشرعية

بعض قيادات مجلس شورى بنغازي حضرت الاحتفال:

– زياد بلعم قيادي في تنظيم شورى بنغازي ممن قاتلوا الجيش والشرطة في بنغازي قبل هروبه إلى تركيا

– مصطفى الشركسي ضابط منشق عن القوات المسلحة ومنتمي لمجلس شورى بنغازي

8 يونيو، 2021 1:15 ص
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