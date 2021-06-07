1000 دينار لكل حساب.. توزيع سيولة نقدية بمصرف التجارة والتنمية

7 يونيو، 2021 4:26 م
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بنغازي-مصرف التجارة والتنمية

أخبار ليبيا24

أعلنت إدارة مصرف التجارة والتنمية اليوم الإثنين توزيع سيولة نقدية اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء بسقف 1000 دينار ليبي.

وقالت الإدارة، إن فروع ووكالات المصرف ستبدأ في توزيع السيولة النقدية بداية من بنغازي وتليها باقي الفروع بالمدن.

وأوضحت أن يوم الثلاثاء سيكون مخصصًا للنساء فقط، بينما يكون يومي الأربعاء والخميس مخصصين للرجال فقط.

وأكدت أنه بإمكان العملاء السحب من أي فرع أو وكالة، كما أكدت أن سيكون لصاحب الحساب شخصيًا، وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي.

وشدد الإدارة على ضرورة التزام العملاء بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا أثناء عملية سحب السيولة، وذلك بالالتزام بلبس والمحافظة على المسافة الآمنة بين الأشخاص.

 

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7 يونيو، 2021 4:26 م
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