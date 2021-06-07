وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية يسلم جنائي بنغازي عدد من السيارات

7 يونيو، 2021 11:56 م
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جنائي بنغازي يستلم سيارات
جنائي بنغازي يستلم سيارات

أخبارليبيا24

سلم وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم العبدلي اليوم الإثنين رئيس قسم البحث الجنائي بنغازي عميد إبراهيم المغربي عدد من السيارات بعد الانتهاء من طِلائها وتجهيزها وترقيمها.

وذكر مكتب الإعلام الأمني أنه تم أيضًا منح كل آلية كتيب ومُستند رسمي خاص بها يصرح فيه قيادتها وقانون عملها ميدانياً للبدء في دمجها وفقًا لخطط عمل القسم لتعزيز عمله بالشارع العام.

وأشار مكتب الإعلام إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدعم التي شملت وستشمل الإدارات والأقسام التابعة لوزارة الداخلية لحكومة الوحدة الوطنية في كافة ربوع البلاد.

وكان وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية قد سلم اليومين الماضيين قسم المرور والتراخيص بنغازي عدد (20) آلية بعد استلام قسم المرور للمقر الجديد والمُجهز لاستيعاب وتنظيم العمل المروري.

7 يونيو، 2021 11:56 م
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