مدير أمن طبرق يوضح لـ”أخبارليبيا24″ سبب معظم الجرائم التي ترتكب داخل المدينة

أخبارليبيا24- خاص

قال مدير أمن طبرق عميد خالد البسطة إن جميع الجرائم التي ترتكب داخل المدينة ورائها الحبوب المخدرة والخمور هي التي تجعل المتعاطي يقوم بالجريمة في غير وعيه.

وأضاف البسطة في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ :”ستكون لنا حملة ستحدد لاحقا لمحاربة مروجي الحبوب المخدرة التي أضاعت الكثير من الشباب وجعلتهم يتحولون إلى مجرمين”.

وأشار إلى أن بلدية طبرق تعتبر ثالث أو رابع أكبر بلدية في ليبيا وهي ليست بلدية حدودية بل يحدها من الشرق بلديتين ومن الغرب عدد كبير من البلديات وكذلك من الجنوب.

وأوضح مدير أمن طبرق أن الحبوب المخدرة تدخل إلينا من الحدود والمواطن يعاني من انتشارها، مؤكدًا أن مساعدة المواطن لرجال الأمن شيء مهم وعليه أن يضع يده في يد رجل الأمن.

ولفت البسطة إلى أن انتشار الحبوب المخدرة والخمور هو أكبر خطر يهدد أمن المواطن، وأغلب الجرائم التي ترتكب تجد خلفها الحبوب المخدرة والخمور.

وشدد مدير أمن طبرق على أن رجال الأمن سوف يتصدون لهذا الخطر رغم قلة الإمكانيات، قائلا :”نحن قبضنا على مجرمين من خارج البلدية قاموا بجرائم في بلدياتهم ن مدن البيضاء ودرنة والكفرة وسبها وتم تحويلهم إلى المديريات التابعين لها”.

وذكر البسطة أن مديرية أمن طبرق تتعاون مع كل مديريات الأمن في ليبيا وهم متعاونين معنا، موضحًا أن رجال الأمن في طبرق متواجدين في كل الأوقات وطبرق تعتبر من المدن الآمنة.