كوبيش: هجوم سبها الإرهابي تذكير بأن تحركات الإرهابيين تزيد من مخاطر انعدام الاستقرار
أخبارليبيا24
قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، إن هجوم سبها الإرهابي تذكير قوي بأن ارتفاع معدل تحركات الإرهابيين لا يؤدي إلا إلى زيادة مخاطر انعدام الاستقرار والأمن في ليبيا والمنطقة.
وأضاف كوبيش :”نكرر دعواتنا للحاجة الملحة لبدء عملية توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا من أجل تعزيز أمن الحدود والتصدي لخطر الإرهاب والأنشطة الإجرامية”.
وعبر رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تعازيه الحارة لأسر الضحايا متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
يشار إلى أن أربعة من رجال الأمن بينهم ضابطان لقيا مصرعهما فيما أصيب خمسة آخرين بجروح بليغة جراء هجوم انتحاري مساء الأحد تبناه داعش على بوابة أمنية بالقرب من مفترق أبناء المازن الواقع إلى الشمال من مدخل سبها الشمالي.