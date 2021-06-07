كوبيش: هجوم سبها الإرهابي تذكير بأن تحركات الإرهابيين تزيد من مخاطر انعدام الاستقرار

7 يونيو، 2021 10:23 م
1
هجوم سبها الإرهابي
هجوم سبها الإرهابي

أخبارليبيا24

قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، إن هجوم سبها الإرهابي تذكير قوي بأن ارتفاع معدل تحركات الإرهابيين لا يؤدي إلا إلى زيادة مخاطر انعدام الاستقرار والأمن في ليبيا والمنطقة.

وأضاف كوبيش :”نكرر دعواتنا للحاجة الملحة لبدء عملية توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا من أجل تعزيز أمن الحدود والتصدي لخطر الإرهاب والأنشطة الإجرامية”.

وعبر رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تعازيه الحارة لأسر الضحايا متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

يشار إلى أن أربعة من رجال الأمن بينهم ضابطان لقيا مصرعهما فيما أصيب خمسة آخرين بجروح بليغة جراء هجوم انتحاري مساء الأحد تبناه داعش على بوابة أمنية بالقرب من مفترق أبناء المازن الواقع إلى الشمال من مدخل سبها الشمالي.

7 يونيو، 2021 10:23 م
1

مقالات ذات صلة

عميد خالد البسطة

مدير أمن طبرق يوضح لـ”أخبارليبيا24″ سبب معظم الجرائم التي ترتكب داخل المدينة

7 يونيو، 2021 9:45 م
ليبيا-رئيس الحكومة يجتمع مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية

الدبيبة يدعو لتعاون جدي من قبل أوروبا ودول المصدر بشأن الهجرة

7 يونيو، 2021 8:34 م
افتتاح مركز لغسيل الكلى في بنغازي

افتتاح مركز لغسيل الكلى في بنغازي بسعة 183 سريرا

7 يونيو، 2021 8:25 م
بلدية طبرق تجتمع مع فنيين من وزارة الموارد المائية

تنفيذ مشروعات مياه وصرف صحي في طبرق

7 يونيو، 2021 8:14 م
زر الذهاب إلى الأعلى