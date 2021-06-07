كوبيش: هجوم سبها الإرهابي تذكير بأن تحركات الإرهابيين تزيد من مخاطر انعدام الاستقرار

أخبارليبيا24

قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، إن هجوم سبها الإرهابي تذكير قوي بأن ارتفاع معدل تحركات الإرهابيين لا يؤدي إلا إلى زيادة مخاطر انعدام الاستقرار والأمن في ليبيا والمنطقة.

وأضاف كوبيش :”نكرر دعواتنا للحاجة الملحة لبدء عملية توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا من أجل تعزيز أمن الحدود والتصدي لخطر الإرهاب والأنشطة الإجرامية”.

وعبر رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تعازيه الحارة لأسر الضحايا متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

يشار إلى أن أربعة من رجال الأمن بينهم ضابطان لقيا مصرعهما فيما أصيب خمسة آخرين بجروح بليغة جراء هجوم انتحاري مساء الأحد تبناه داعش على بوابة أمنية بالقرب من مفترق أبناء المازن الواقع إلى الشمال من مدخل سبها الشمالي.