كشف غموض سرقة ذهب في طبرق بقيمة 800 ألف دينار

أخبار ليبيا24-خاص

كثفت أجهزة الداخلية في طبرق جهودها لفك طلاسم العديد من الجرائم التي كادت أن تسجل ضد مجهول حيث استطاعت ارجاع كميات كبيرة من الذهب تقدر بـ 800 ألف دينار ليبي ومعدات صيد سرقت من أحد المنازل.

وأفاد مدير أمن طبرق عميد خالد البسطة، لأخبار ليبيا24، إن عناصر الأمن بمراكز شرطة المدينة والجهاد والبحث الجنائي استطاعوا كشف غموض سرقة كمية كبيرة الذهب وأسلحة صيد ومسدسات سُرقت من أحد المنازل، وضبط الجناة وإرجاع المسروقات إلى أصحابها.

وفي إطار العمليات الأمنية، قال البسطة إن رجال الأمن ضبطوا مصانع خمور داخل المدينة وألقوا القبض على الجناة أحالوهم إلى النيابة العام للتحقيق معهم.

وقال مدير أمن طبرق، إنه رغم نقص الإمكانيات والآليات والتموين إلا أن أعمال رجال في خمسة عشر مركز شرطة وعشرة أقسام لم تتوقف.

وشدد البسطة على ضرورة الوقوف مع رجال الشرطة وأجهزة الأمن لرفع معنوياتهم، كما يجب أن تعطى لهم الحصانة لأداء مهامهم بشكل كامل.