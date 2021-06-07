قتلى بهجوم انتحاري لداعش في سبها.. الدبيبة يُغرد وناطق أمني يروي التفاصيل لأخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24 – خاص

لقي أربعة من رجال الأمن بينهم ضابطان مصرعهما فيما أصيب خمسة آخرين بجروح بليغة جراء هجوم انتحاري مساء الأحد تبناه داعش على بوابة أمنية بالقرب من مفترق أبناء المازن الواقع إلى الشمال من مدخل سبها الشمالي.

جاء هذا الهجوم الإرهابي بينما تشهد ليبيا انفراجًا سياسيًا تكلل بإنها الانقسام وتكليف مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية، ما يؤكد أن تنظيم داعش الإرهابي لا يريد استقرارًا لهذه البلاد التي عانت لسنوات طويلة من الهجمات الإرهابية المتلاحقة على مدار السنوات الماضية.

وأفاد الناطق باسم الغرفة الأمنية المشتركة سبها، على مختار الطرشاني، في تسجيل مصور لأخبار ليبيا24، أن الهجوم الانتحاري حدث على تمام الساعة الـ05:30 من مساء الأحد واستهدف بوابة أمنية مُستحدثة لقسم البحث الجنائي تقع على مفترق أبناء المازن الذي يبعد نحو خمسة كيلومترات على المدخل الشمالي لمدينة سبها.

وأكد الطرشاني، أن الهجوم أسفر عن استشهاد أربعة من رجال البحث الجنائي من بينهم رئيس قسم البحث الجنائي سبها نقيب إبراهيم عبدالنبي المناع والملازم عباس أبوبكر علي الشريف.

وقال الطرشاني، إن لدى وصوله رفقة الكتيبة 160 التابعة للواء 106 إلى مكان الانفجار وجدوا مجموعة من الجرحى وقد تم إسعافهم على الفور.

ووصف الطرشاني حجم الدمار بأنه كبير جدا، لافتًا إلى أنه خلق حفرة عميقة بقطر نحو متر وخلف ورائه شظايا متناثرة في محيط الانفجار.

وأكد، أنهم عثروا على الجثث على بعد نحو 150 مترًا من مكان الانفجار، كما أكد أنهم لم يعثروا على أي جزء كامل للسيارة التي نفذت بها العملية.

وأضاف الطرشاني، أن الجماعات الإرهابية استغلت التوتر الاجتماعي الحاصل في سبها وضعف إمكانيات الأجهزة الأمنية، لحلق بؤر للعمل داخلها.

الدبيبة يغرد مستنكرًا

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة استنكر الهجوم الانتحاري وأكد أن الحرب ضد الإرهاب لازالت مستمرة وإنه سيتم ضرب أوكارة بكل قوة أينما كان، موجهًا التعازي لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

وفي تغريدة على تويتر، قال الدبيبة: “نستنكر العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف نقطة تفتيش تابعة لمديرية أمن سبها. كل التعازي لأسرتي شهيدي الواجب النقيب (إبراهيم عبدالنبي المناع) و(الملازم عباس أبوبكر علي الشريف) ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى. حربنا ضد الإرهاب مستمرة وسنضرب بقوة كل أوكاره أينما كانت”.

وفور تنفيذ الهجوم الإرهابي جرى تناقل صور ومقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تظهر آثار الأضرار التي خلفها.

الداخلية تروي تفاصيل الهجوم

وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية استنكرت، على موقع فيسبوك، بأشد العبارات العمل الإرهابي ووصفته بـ “الجبان” إذ أكدت قيام سائق مركبة آلية نوع شاحنة صغيرة من نوع “كيا” المعروفة محليًا باسم “كيا فرسان” وتحمل على متنها “خردة” بتفجير المركبة عند وصوله البوابة.

وقالت الوزارة، إن الهجوم الانتحاري، أسفر عن استشهاد نقيب ابراهيم عبد النبى الخيالي رئيس قسم البحث الجنائي سبها وملازم عباس أبوبكر علي وجرح 5 أعضاء آخرين تابعين لمديرية أمن سبها ومنتدبين للعمل بجهاز المباحث الجنائية، إضافة إلى إحداث أضرار مادية جسيمة بالبوابة .

وأضافت أن وزير الداخلية عميد خالد مازن أصدر تعليماته لمديرية أمن سبها ولجهاز المباحث الجنائية بمباشرة اجراءات التحقيق في الهجوم وأخذ عينات من مسرح الجريمة .

وأكدت الداخلية إنها ستتابع مجريات التحقيق لكشف تفاصيل العمل الذي نفذته” مجموعة إرهابية جبانة”، وإنها ستضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطنين .

وقالت إن “عمليات البحث والتحري لازالت مستمرة لضبط المجرمين الذين كانوا وراء هذا الفعل وسيتم ملاحقتهم ومحاسبتهم على ما اقترفت أيديهم من جرم شنيع” .

رواية أخرى

من جهتها نفت مديرية أمن سبها، على فيسبوك، صحة الأنباء بأن سبب الانفجار كان جراء انفجار وقود بنزين، وأكدت أنه “تفجير غادر” تم اصطناعه من قبل مجموعة إرهابية على متن مركبة آلية نوع “هونداي بورتر” نص نقل لونها أزرق محمله بالخردة ومواد شديدة الانفجار.

وأشارت إلى أن أفراد الهندسة العسكرية عثروا على فتيل تشغيل انفجار وبعد أخذ إفادة شاهد عيان تأكد بأن هدا عمل إرهابي جبان.

دعوة للتصدي للإرهاب

بدروها طالبت بلدية سبها الجهات الأمنية كافة بالتصدي للأعمال الإرهابية والكشف عن من يقف ورائها، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن .

وأكدت البلدية إن مثل هذه الأعمال الإرهابية ستزيد من ترابط ووحدة الشعب الليبي وسكان سبها لدحر فلول الإرهاب وتطهير الوطن من العناصر الإرهابية للحفاظ على أمان الوطن واستقراره.

وشهدت سبها والمدن المجاورة لها بالجنوب الغربي لليبيا طيلة السنوات الماضية أعمال عنف إرهابية وتفجيرات أدت إلى مقتل العديد من رجال الأمن والجيش إضافة إلى المدنيين.

داعش يتبنى

وبعد ساعات على تنفيذ العملية الإرهابية أعلن داعش تبنيه للتفجير وذكر، على وكالة ناشر بتطبيق تليغرام، أن أحد عناصره الانتحارية ويدعى “محمد المهاجر” انطلق بسيارته المفخخة نحو حاجز تفتيش لما أطلق عليها “ميليشيا الطاغوت حفتر” وفجرها في وسطهم مما أسفر عن مقتل أربعة منهم وإصابة آخرين وتدمير ثلاث آليات وإلحاق دمار كبير في موقع التفجير.