في عمليات تبديل المقاتلين.. مرتزقة يعودون من ليبيا إلى سوريا

أخبار ليبيا 24

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ما يقرب من 95 مقاتلاً، من فصائل فرقة الحمزة وفيلق المجد والسلطان مراد وفرقة المعتصم؛ عادوا من ليبيا إلى سوريا، خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، وذلك للمرة الأولى منذ نحو عشرة أسابيع.

وأوضح المرصد في بيان له، أن العودة لا تندرج في إطار سحب المرتزقة من ليبيا، بل في إطار عمليات تبديل المقاتلين، حيث تم إرسال دفعة مكوّنة من أكثر من مائة مقاتل من الفصائل ذاتها إلى ليبيا، من قبل الحكومة التركية.

ولفت المرصد أنه مع عودة المرتزقة؛ قامت فرقة حمزة باعتقال عددٍ من مقاتليها، على خلفية ارتكابهم تجاوزاتٍ كبيرةٍ في ليبيا، على حد وصفهم، بينما تتواصل المطالبات الدولية بسحب المرتزقة من ليبيا، رغم عدم وجود آذان مُصغية من قبل الطرف التركي.

وتعتبر عودة المرتزقة، بهذا الشكل، هي الأولى من نوعها منذ أواخر مارس الماضي، حيث اقتصرت عمليات العودة، منذ ذلك الحين، على العودة الفردية بذرائع مرضية وتقارير طبية مزورة.

ورصدت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، عودة أعداد قليلة من المرتزقة بعد إبراز تقارير طبية وتزوير بعضها، عبر دفع الرشاوى إلى قادة الفصائل.

وذكرت المصادر، في منتصف أبريل، أن مقاتلين من الفصائل الموالية لتركيا يعمدون إلى دفع رشاوى للأطباء بغية تزوير تقارير طبية تُمكّنهم من العودة إلى بلادهم.