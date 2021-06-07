على خلفية هجوم داعش في سبها.. العرادي: لا استنكار ولا إدانة وهذا ما على الرئاسي والحكومة فعله

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قلل عضو جماعة الإخوان المسلمين عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، عبدالزراق العرادي، من أهمية استنكار وإدانة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة، للهجوم الإرهابي الذي نفذه داعش مساء الأحد في سبها، مطالبًا بالقيام بعمل استخباراتي للقبض على الجناة.

أتى ذلك بينما أعلن المجلس الرئاسي تشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية وعضوية رئيس جهاز المخابرات العامة لجمع المعلومات وكشف المتورطين في استهداف نقطة التفتيش التابعة لمديرية أمن سبها.

وقال العرادي، مغردًا على تويتر، إن “المجلس الرئاسي والحكومة ليس مطلوب منهما الاستنكار ولا الإدانة. مطلوب منهما عمل استخباراتي على الأرض، وإجراءات أمنية وعسكرية؛ للقبض على الجناة، والعصابة التي ينتمون إليها، ومنع تكرار مثل هذه الأعمال الإرهابية”.

ولقي أربعة من رجال الأمن بينهم ضابطان مصرعهما فيما أصيب خمسة آخرين بجروح بليغة جراء هجوم انتحاري مساء الأحد على بوابة أمنية بالقرب من مفترق أبناء المازن الواقع إلى الشمال من مدخل سبها الشمالي، وأعلن داعش مسؤوليته على تنفيذه.