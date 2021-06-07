حفل تخريج بالكلية العسكرية توكرة

7 يونيو، 2021 6:42 م
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ليبيا-حفل تخريج بالكلية العسكرية توكرة

أخبار ليبيا24

أقيم بمقر الكلية العسكرية توكرة اليوم الإثنين مراسم تخريج دفعات الـ53 من الكلية العسكرية والـ28 بحرية و37 دفاع جوي.

وحضر الاحتفال رئيس الأركان العامة بالقوات المسلحة الفريق عبدالرازق الناظوري ورؤساء الأركان الفرعية والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومه، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية، فرج قعيم، ومدراء الإدارات وقادة الكتائب العسكرية بالقوات المسلحة الليبية.

ونشر المركز الإعلامي لإدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة صور لحفل التخرج.

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7 يونيو، 2021 6:42 م
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