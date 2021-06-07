ثنائية بودبوس تسقط الهلال و تعزز صدارة الأهلي بنغازي لمجموعته

7 يونيو، 2021 9:20 ص
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أخبار ليبيا 24

قاد المتألق، إبراهيم بودبوس، فريقه الأهلي بنغازي لفوز هام على الهلال في قمة الجولة 12 من الدوري الليبي الممتاز.

وجاء فوز  الجزارة في  المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد على أرضية ملعب شهداء بنينا.

وشهدت المباراة تكافؤ كبير خاصة في السوط الأول الذي انتهي سلبيا دون أهداف وفاجأ المهاجم بودبوس الجميع بعد أن خطف هدفين في الدقيقتين 77و81 مانحا الجزارة فوزا هاما  بثنائية دون رد.

وبهذا الانتصار عزز  رفاق، حامد الثلبة، صدارتهم للمجموعة الأولى برصيد 34 نقطه بفارق 3 نقاط عن النصر الوصيف، بينما توقف رصيد الهيلاهوبا عند حاجز 26 نقطة في المركز الرابع.

7 يونيو، 2021 9:20 ص
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