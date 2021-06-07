تنفيذ مشروعات مياه وصرف صحي في طبرق

أخبار ليبيا 24-خاص

قال فرج بوالخطابية رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق اليوم الإثنين إن وزارة الموارد المائية أرسلت لجنة فنية من بعض المهندسين استجابة لمطالبة مستعجلة إلى وزير الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية طارق بوفليقة بشأن تنفيذ عدد من المشاريع الهامة بالبلدية في المياه والصرف الصحي.

وأضاف بوالخطابية أنه جرى عقد اجتماع بمقر البلدية بحضور مدير جهاز الإسكان والمرافق ومدير مكتب المشروعات بالبلدية وعدد من مهندسي شركة المياه والصرف الصحي.

وقال إنه تم الاتفاق على تنفيذ مشروعات مياه في أحياء الأندلس وإشبيلية والزهور إضافة إلى مشروع صرف صحي في أحياء عبدالمنعم رياض والمطار القديم.

وأكدت بوالخطابية أن اللجنة الفنية أكدت أنه سيتم الإسراع في تنفيذ هذه المشاريع التي ستحل الكثير من المختنقات داخل المدينة.