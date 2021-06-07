بصعوبة.. النصر يظفر بنقاط مباراته أمام نجوم إجدابيا

أخبار ليبيا 24

سجل فريق النصر فوزا صعبا على مضيفه نجوم إجدابيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما على أرضية ملعب إجدابيا ضمن مباريات الجولة الأولى من إياب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وجاء هدف الفحامة الوحيد عبر محترفه السنغالي، تالا نداي، وذلك في شوط المباراة الأول.

وبهذا الانتصار واصل النصر تواجده في الترتيب الثاني للمجموعة الأولى برصيد 31 نقطة ومحافظا على فارق 3 نقاط مع المتصدر الأهلي بنغازي، في حين توقف رصيد نجوم إجدابيا عند 6 نقاط في ذيل الترتيب.