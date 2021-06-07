الناظوري يفتتح المقر الإداري الجديد بالكلية العسكرية توكرة

أخبار ليبيا 24 – خبر

افتتح رئيس الأركان العامة بقوات الجيش الوطني الفريق أول عبد الرازق الناظوري، اليوم الأحد، المقر الإداري الجديد بالكلية العسكرية توكرة، بعد الانتهاء من استكمال بنائه وتجهيزه بأحدث الإمكانيات وذلك عملاً على تطوير ورفع القدرة العسكرية وتحديث مختلف قطاعاتها .

وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب، أن مراسم الافتتاح جرت عقب الاحتفال بتخريج الدفعة 53 بالكلية العسكرية والدفعة 28 من الكلية البحرية تزامنا مع الاحتفالات بمرور الذكرى السابعة لانطلاق ثورة الكرامة.

المحجوب أوضح أن المقر الجديد يحتوي على البهو الخاص بالضباط ويشمل مرافق الإقامة وعدد من الخدمات الأخرى كالمقاهي وصالات الطعام والترفيه والألعاب والمشاهدة ومكتبة للقراءة والعديد من المرافق الحديثة والمتطورة .