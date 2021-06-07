الناظوري يفتتح المقر الإداري الجديد بالكلية العسكرية توكرة

الناظوري يفتتح المقر الإداري الجديد بالكلية العسكرية توكرة

7 يونيو، 2021 1:37 ص
49

أخبار ليبيا 24 – خبر

افتتح رئيس الأركان العامة بقوات الجيش الوطني الفريق أول عبد الرازق الناظوري، اليوم الأحد، المقر الإداري الجديد بالكلية العسكرية توكرة، بعد الانتهاء من استكمال بنائه وتجهيزه بأحدث الإمكانيات وذلك عملاً على تطوير ورفع القدرة العسكرية وتحديث مختلف قطاعاتها .

وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب، أن مراسم الافتتاح جرت عقب الاحتفال بتخريج الدفعة 53 بالكلية العسكرية والدفعة 28 من الكلية البحرية تزامنا مع الاحتفالات بمرور الذكرى السابعة لانطلاق ثورة الكرامة.

المحجوب أوضح أن المقر الجديد يحتوي على البهو الخاص بالضباط ويشمل مرافق الإقامة وعدد من الخدمات الأخرى كالمقاهي وصالات الطعام والترفيه والألعاب والمشاهدة ومكتبة للقراءة والعديد من المرافق الحديثة والمتطورة .

7 يونيو، 2021 1:37 ص
49

مقالات ذات صلة

عبدالزراق العرادي

على خلفية هجوم داعش في سبها.. العرادي: لا استنكار ولا إدانة وهذا ما على الرئاسي والحكومة فعله

7 يونيو، 2021 3:53 م
ليبيا- الولايات المتحدة تدين هجوم داعش الانتحاري في سبها

أمريكا تدين هجوم داعش الانتحاري في سبها وتؤكد التزامها ببناء وسلامة ليبيا

7 يونيو، 2021 3:23 م
ليبيا-وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا

باشاغا: عودة النشاط الإرهابي يمثل تحد كبير للسلطة الحالية

7 يونيو، 2021 3:04 م
مدير أمن طبرق عميد خالد البسطة

كشف غموض سرقة ذهب في طبرق بقيمة 800 ألف دينار

7 يونيو، 2021 2:27 م
زر الذهاب إلى الأعلى