المنفي يؤكد على إجراء مصالحة وطنية حقيقية بين الليبيين

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أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الإثنين على أهمية إجراء مصالحة وطنية حقيقية بين الليبيين.

وأشار المنفي خلال لقاءه أعضاء الهيئة العليا للملتقى الليبي للاستقرار إلى تمسكه بالسيادة الوطنية وإخراج كل المقاتلين الأجانب والمرتزقة.

وشدد رئيس المجلس الرئاسي على ضرورة توحيد كل مؤسسات الدولة، ودعم وقف إطلاق النار ومتابعة أعمال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

من جهتهم أشار أعضاء الهيئة إلى ضرورة دعم مشروع المفوضية الوطنية للمصالحة لجمع الفرقاء ولم شمل أبناء الوطن الواحد.

يذكر أن اللقاء الذي ضم أعضاء ممثلين عن (13) دائرة انتخابية بحث دعم خارطة الطريق الحالية التي تقود إلى انتخابات 24 ديسمبر من العام الجاري.